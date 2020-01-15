ЗМІ: Зеленський з тріском програє Харків з Одесою і дав особисту вказівку силовикам

В Офісі президента Володимира Зеленського стурбовані монополією місцевих політичних еліт в найбільших містах України і готові приймати жорсткі заходи.

Як стверджують джерела Telegram-каналу «Шаурма Зеленського» у президентській канцелярії, згідно з закритими даними, кандидати від партії «Слуга народу» не зможуть стати конкурентами в гонці мерів найбільшим регіональним політикам Харкова, Одеси, Києва та Львова, тому губернаторам дано розпорядження «накручувати» рейтинг кандидатів від правлячої партії.

Більше того, зазначається, що в рамках кампанії по підготовці до місцевих виборів Зеленський дав особисту вказівку губернаторам і силовикам зробити все для того, щоб залучити противників чинної влади до відповідальності.

Місцеві вибори-2020, згідно з чинним законодавством, повинні відбутися в жовтні цього року.

Втім, експерти не виключають проведення дострокової виборчої кампанії.