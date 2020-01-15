“Літає більшість українців”: Вакарчук розповів про свій відпочинок в Таїланді

Глава фракції “Голос”, народний депутат Святослав Вакарчук підтвердив інформацію про те, що на новорічні канікули він літав в Таїланд.

Про це політик розповів у коментарі виданню “Радіо Свобода”.

Вакарчук підтвердив, що разом з родиною кілька днів перебував на відпочинку і пояснив, що вони вибрали ту країну, в яку часто літають жителі України.

“Так, я їздив в Таїланд. Я там був кілька днів (десь в районі тижня). Чому ця країна? Ми хотіли поїхати в теплі краї. Ми вибрали таке місце, куди їздить більшість українців. Ми прилетіли і туди, і назад рейсовим літаком. Тому, до речі, летіли рейсом МАУ”, – підтвердив народний депутат.

Його колеги по фракції Володимир Цабаль і Святослав Юрчишин зізналися, що всі свята вони провели в Україні. “У нас до Нового року аграрний комітет був, а після Нового року готувався до засідань. Я ні на курорти, нікуди не встиг. Єдине, де був, то це в Тернополі 2-3 дні”, – розповів народний депутат Цабаль.

А Святослав Юрчишин провів свята з родиною і вибирався тільки в замок Родомысль з дітьми. Так як в цей день в замку був вихідний день, то він з родиною відправився в музей космонавтики в Житомирі.