Застава на місцевих виборах зросла майже у 40 разів, – “ЧЕСНО”

Виборчим кодексом, підписаним у грудні Володимиром Зеленським, заставу у місцеві ради підняли майже в 40 разів у порівнянні із місцевою кампанією 2015 року.

Про це повідомляє рух “ЧЕСНО”.

На таке зростання вплинуло одразу два чинники:

зміна формули розрахунку, яка збільшує розмір застави рівно у 10 разів (4 мінімальні заробітні плати на кожні 10 тисяч виборців; попередня формула цю ж кількість зарплат на кожні 100 тисяч виборців);

з 2015 року мінімальна заробітна плата у гривневому еквіваленті зросла в 4 рази.

Така формула є актуальною для:

кандидатів у міські голови в облцентрах та містах із кількістю виборців від 90 тисяч і більше;

для партій, які реєструватимуть свої списки до обласних рад, міських рад у облцентрах (у т. ч. столиці) ї містах із кількістю виборців від 90 тисяч і більше.

У теорії грошова застава є своєрідним підтвердженням серйозності намірів учасників виборчого процесу. Крім цього, це превентивний механізм, який має зменшити вплив на вибори технічних кандидатів, яких реєструють, щоб “відтягнути” голоси чи взяти участь у розподілі місць у виборчий комісіях.

На перший погляд, можна припустити, що пропонована велика застава унеможливить використання технічних кандидатів, однак це не так. За необхідності, ті суб’єкти виборчого процесу, які мають значні кошти, все одно можуть скористатися цією технологією.

Разом із тім, здатність партії чи кандидата зібрати заставу справді має свідчити про його популярність серед виборців (хоча, часто це свідчить про фінансові можливості самого кандидата/кандидатів). Але важливо, аби розмір застави не був завеликим, інакше участь у виборах буде можливою лише для великих партій зі значними фінансовими резервами. В умовах нашої країни ці кошти партії отримують або від великого бізнесу, або від корупційних схем із освоєння бюджетних коштів.

Розрахунки ЧЕСНО на основі формули із Виборчого кодексу України свідчать, що розмір застави для кандидата у міські голови облцентру чи великого міста від 90 тисяч виборців буде становити щонайменше 170 тисяч гривень (Ужгород).

Рекордною буде застава для кандидатів у міські голови Києва — понад 4 мільйони гривень.

Для порівняння, у 2019 році кандидат на посаду президента вносив заставу у 2,5 мільйони гривень. Нова формула у Виборчому кодексі піднімає розмір застави і для кандидатів у президенти, альо ліше до 3 мільйонів гривень (у розрахунку на розмір мінімальної зарплати в 2020 році). Фактично, позмагатися за крісло міського голови Києва обійдеться дорожче, аніж за крісло президента.

Запропоновані для місцевих виборів застави майже у 40 разів вищі від розміру заставши на попередніх місцевих виборах 2015 року. Тоді кандидат у міські голови Києва мав заплатити за участь у виборах всього 104 тисячі гривень.

Подібні пропорції можна застосувати до всіх великих міст. Наприклад, застава кандидата у міські голови Львова у 2015 році становила 28 тисяч гривень, тоді як у цьому році кандидату доведеться викласти 1 мільйон 77 тисяч гривень. Варто зауважити, що така формула застосовується лише для міст обласного значення та міст, у яких зареєстровано від 90 тисяч виборців і більше. Загалом, під такі критерії в масштабах країни підпадає 30 міст (міста під окупацією в даних не враховано).

Партії, що висуватиме своїх кандидатів у міські голови у всіх цих містах, лише на заставу потрібно буде викласти понад 20 мільйонів гривень.

Ще 20 мільйонів партії доведеться витратити на реєстрацію виборчий списків на виборах депутатів до міських рад цих же 30 міст.

Формула розрахунку застави для кандидатів у міські голови і для реєстрації партійних списків ідентична і залежить від кількості зареєстрованих у місті виборців та від розміру мінімальної заробітної плати. Тобто, партії, що у Києві змагатиметься і за посаду міського голови, і за депутатські крісла, доведеться одноразово викласти понад 8 мільйонів гривень.

Ці гроші повернутися партії лише за умови, якщо їхній кандидат у мери у першому турі виграє вибори, або ж потрапить до 2 туру. В іншому випадку застава перераховується до державного бюджету. Так само відбувається і з партіями: якщо вона виграє вибори і візьме участь у розподілі мандатів у міській раді, то застава їй повернеться. У протилежному випадку гроші також перераховуються до держбюджету.

Так, найдорожче обійдеться реєстрація списком кандидатів у депутати Дніпропетровської обласної ради — майже 4,67 мільйонів гривень. Якби вибори до парламенту відбулися цього року, то розмір застави для партії був бі всього на кількадесят тисяч гривень вищим (4,72 мільйонів).