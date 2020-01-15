На Рівненщині перекинулася маршрутка з пасажирами

15 січня близько 16-ї години до рятувальників на спецлінію “101” надійшло повідомленням про ДТП неподалік села Суха Воля Володимирецького району за участю маршрутного таксі сполученням “Вараш – Володимирець” та легкового автомобіля БМВ. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області:

Внаслідок ДТП транспортні засоби викинуло за межі проїжджої частини в лісовий масив. Маршрутне таксі перевернулося на бік. Під час ДТП отримали травми 6 людей з маршрутного таксі. Їм надали допомогу працівники швидкої. Рятувальники змили пальне з проїжджої частини дороги, відключили клеми акумуляторів, розчистили дорогу від дерев.

На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники.

Від ДСНС було залучено одну три одиниці спецтехніки та 10 рятувальників.

Також, як інформують у відділі комунікації поліції Рівненської області поліцейські попередньо встановили, що за кілька кілометрів до Вараша водій автомобіля «BMW 730», якого, з його слів, підрізало інше авто, допустив зіткнення із попутною маршруткою сполученням «Володимирець-Вараш».

Мікроавтобус, у салоні якого перебувало до десяти пасажирів, відкинуло у кювет, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся на дах. Від удару туди ж злетіло і «BMW». Медична допомога знадобилася кільком пасажирам автобуса, яких доставили до лікарні.

Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.