США, Європа та Японія ініціюють зміни у правилах світової торгівлі, які можуть зашкодити Китаю

ЄС, США та Японія домовились ініціювати зміни в правилах Світової організації торгівлі, з метою обмежити промислові субсидії а також врегулювати питання примусової передачі технологій – дві теми, які є найбільш нагальними для таких країн, як Китай та Індія, які надають значні субсидії промисловому секторові своїх країн.

Домовленість, про яку оголосили у вівторок на зустрічі в Вашингтоні Єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган, представник США з питань торгівлі Роберт Лайтхайзер та міністр економіки Японії Хіроші Каджіяма стала результатом двох років роботи.

Домовленість було укладено за день до підписання першої фази торговельної угоди США та Китаю. Очікується, що в рамках нової фази торговельної угоди Китай збільшить закупівлі американських товарів. Однак, рішень в сфері субсидій не очікується.

Для того, щоб домовленість ЄС, США та Японії набула правової ваги, її мають затвердити і інші члени Світової організації торгівлі, серед яких є Китай.

Філ Хоган, якого нещодавно призначили на посаду єврокомісара з питань торгівлі, цього тижня перебуває у Вашингтоні. Його мета – налагодити відносини між США та ЄС, які значно постраждали від негативної риторики політиків протягом останніх трьох років.

Хоган також прагне врегулювати питання нещодавнього введення з боку США додаткових мит на сталь та алюміній з ЄС а також плани запровадити додаткові мита на європейські автомобілі. Але навіть якщо торговельні відносини США та Європи в результаті візиту не будуть більше погіршуватись, це вже можна буде вважати успіхом, йдеться у статті The New York Times присвяченій візиту.