Путін: «Після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції»

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що після набуття колишніми республіками СРСР незалежності його держави залишилися «колишні амбіції».

Про це він заявив у щорічному посланні до Федеральних зборів, повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на російські ЗМІ.

«Не можна забувати, що сталося з нашою країною після 1991 року, після розпаду Радянського Союзу у нас залишилися колишні амбіції, при цьому зберігся колосальний потенціал і людський, інтелектуальний, ресурсний, територіальний, культурно-історичний і так далі», — сказав Путін.

Президент РФ запропонував почати розмову про світопорядку», щоб «усунути передумови для глобальної війни».

«Переконаний, що серйозний і пряма розмова про основи стабільного світопорядку, про тих найгостріших проблемах, з якими стикається людство, безумовно, назрів», — заявив Путін.

За його словами, події в світі розвиваються «некеровано і непередбачувано», зокрема, на Близькому Сході та Північній Африці.

«Регіональні конфлікти можуть переростати в загрозу для всього міжнародного співтовариства», — сказав Путін запевнив, що Росія відкрита для зміцнення співробітництва».