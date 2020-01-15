Нацбанк очолить Кирило Шевченко? Значить, пора купувати долари

За наявною інформацію останнім годиною лобіюється призначення Голови правління ПАТ АБ «Укргазбанк» Кіріла Шевченка на посаду Голови Національного банку України.

Кирило Шевченко почав свій шлях корупціонера ще у 2006 році очоливши Державну іпотечну установу. У 2009 році останній вже працював радником Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, а вже у 2010 році придбав ПАТ «Терра Банк», який довів до неплатоспроможності, розікравши кошти та основні активи банку.

к. п. № 52016000000000119 щодо виводу у 2011-2014 роках значних фінансових ресурсів шляхом розміщення наявних в банках коштів на кореспондентських рахунках в «Meіnl Bank AG». зокрема. ПАТ «Терра Банк» у розмірі 40,393 млн. доларів США

К. п.. № 12015040220000368 щодо розкрадання протягом 2011 — 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ«Терра Банк» коштів на загальну суму понад 4 млрд, гривень шляхом видачі кредитів підконтрольним компаніям, в результаті чого банки опинилися в стані неплатоспроможності

к. п. № 42016000000003053 щодо розкрадання 180 мін. дрв. коштів стабілізаційного кредиту НБУ наданого ПАТ «Південкомбанк» та ПА Т в Терра Банк»

В грудні 2014 року за ініціативою Кіріла Шевченка (для запобігання погашення вкладів та виведення коштів родини Копилова та самого Шевченка, які залишились на балансі банку після доведення останнього до банкрутства) ФГВФО на базі ПАТ «Терра банку» було створен ПАТ «Кристалбанк» (власник Ленінг М. Р. — дружина колишнього першого засту пника міністра економічного розвитку та торгівлі України (часів Януковича) Копилова Вадима Анатолійовича).

Фактично Кирило Шевченко є одним з акціонерів ПАТ «Кристалбанк», який після початку діяльності вже прийняв участь у схемах виводу активів ПАТ «Київський ювелірний завод», які знаходились у заставі ПАТ «Укрексімбанк» (к. п. №12015100070001990) та схемах відмивання (легалізації) коштів з використанням фіктивних підприємств та фізичних осіб (к. п. №42016000000001331).

Альо розквіт корупційної діяльності настав із призначенням Кіріла Шевченка Головою ПАТ АБ «Укргазбанк»

Діяльність ПАТ «Укргазбанк» під керівництвом останнього, неодноразово ставала сюжетами для журналістських розслідувань, а саме:

продажів в лютому 2016 року простроченого боргу агрохолдингу «Креатив» у розмірі 95,7 млн. доларів США третій стороні удвічі дешевше;

приєднання до АБ «Укргазбанк» активів та зобов’язань ПАТ АКБ «Київ» для чого з державного бюджету було виділено 630 млн. грн. (сума вдвічі більша ніж бі ФГВФО витратив у разі його ліквідації);

після приєднання ПАТ АКБ «Київ», АБ «Укргазбанк» ставши проводити дивні поступки прав вимоги за кредитами приєднаного банку спеціально створеній фінансовій компанії «Кредит-Гарант» (про вказане свідчать судові рішення оприлюднені в єдиному державному реєстрі судових рішень);

збільшення проблемних кредитів АБ «Укргазбанк», у тому числі наданих державним компаніям залізничної галузі;

проведення сумнівних тендерних закупівель за завищеними цінами у підконтрольних суб’єктів господарювання (на створення внутрішнього процесингового центру витрачено 240 млн. грн. при можливості придбати готовий за 75 млн. грн.);

проведення сумнівного розпродажу заставного майна АБ “Укргазбанк” на Українській універсальній товарній біржі (за весь 2015 рік реалізовано лише 11 об ‘єктів на 18 млн. грн., а вже 16 та 17 травня 2016 року оголошені повторні аукціони з продажу вже 165 об’єктів на суму 1.3 млрд. грн.)

укладання сумнівних урік з підконтрольними компаніями на надання юридичних послуг

сумнівні банківські операції між державним АБ «Укргазбанк» та ПАТ «Кристалбанк», яким опосередковано володіє Шевченка К. Є.

«безоплатна» передача керівництвом А Б «Укргазбанк» майна банку (приміщення, автомобілі, комп’ютерна техніка, меблі та інше) для користування впливовим державним службовцям, у т. ч. з правоохоронних органів.

При цьому Головою ПАТ АБ «Укргазбанк» планують призначити Олександра Дубровіна (наразі обіймає посаду першого заступника Голови ПАТ АБ «Укргазбанк» та Голови тендерного комітету банку), який є правою рукою Кіріла Шевченка приймаючи участь в усіх його злочинних махінаціях починаючи з ДІУ.

Головою ПАТ «Ощадбанк» має намір стати Генадій Хелемський (наразі працює директором департаменту структурованого торговельного фінансування ПАТ АБ «Укргазбанк»). Останній, працюючи протягом 2005-2010 років в ТОВ «Ексім-Капітал» (34003769) плідно співпрацював з корпорацією «Богдан» (Петра Порошенка) щодо випуску облігацій та залучення кредитів в державних банках. Протягом 2010-2011 років разом з Олександром Шепелевим приймав участь у розкраданні коштів ПАТ «Родовід Банк», обіймаючи посаду заступника Голови правління банку.

Головою ПАТ «Укрексімбанк» планує стати Євген Мещер (з 2016 року обіймає посаду заступника Голови ПАТ АБ «Укргазбанк»), дружина якого призначений членом наглядової ради ПАТ «ПриватБанк».

Зазначені призначення призведуть до фактичної монополізації банківського ссктопу України та державних банків в руках Кіріла Шевченка, який за часів спільної праці з Олександром Дубровіним, Геннадієм Хелемським та Євгеном Мецгером накопичив на останніх багато компрометуючих матеріалів, що дозволить повністю контролювати діяльність останніх.

Зазначене ставити під загрозу стратегічне реформування державного банківського сектору та механізми корпоративного управління державними банками, запроваджені Міністерством фінансів України, а експлуатація державних банківських ресурсів допоможе Кіріла Шевченку в рази збільшити масштаби злочинної діяльності.

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