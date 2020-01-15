Депутат Соболєв звинуватив поліцію в бездіяльності при розслідуванні вбивства його сина

Депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв, трирічного сина якого розстріляли в джипі в результаті замаху на нього самого, фактично звинуватив поліцію в саботажі розслідування цієї справи.

Про це він сьогодні заявив на прес-конференції “УНІАН” в Києві.

“У мене є 100% інформація, що дві людини причетних до вбивства мого сина вільно гуляють по країні. Ще я точно знаю, що один із співробітників правоохоронних органів був у тісному контакті з виконавцями цього вбивства. Нас ніхто не чує”, – заявив Соболєв на прес-конференції, яку вів разом з дружиною Інною Соболєвої.

основні підозрювані з його точки зору – це Віктор Татьков, Артур Ємельянов (обидва – колишні впливові судді), Євгенія Бурун (колишній керівник мережі супермаркетів “Обжора” у Донецьку) і Микола Будика (бізнесмен, який воював з Соболєвим за активи в Маріуполі).

“Я готовий заплатити два мільйони гривень тому, хто надасть інформацію щодо замовників цього вбивства”, – заявив В’ячеслав Соболєв.