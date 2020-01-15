Кабмін щомісяця буде публікувати інформацію про зарплати міністрів і їх заступників, — Дубілет

Кабінет Міністрів України пообіцяв щомісяця публікувати у відкритому доступі інформацію про зарплати міністрів і їх заступників.

Про це заявив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

«Кабінет міністрів перебуває в активній переписці з усіма ЗМІ. Всі роблять запити про доходи, премії, надбавки тих чи інших посадових осіб. Ми вирішили зробити просту річ і будемо офіційно щомісяця публікувати всі доходи, які отримують наші топ-чиновники. Це не таємна інформація, і ми вважаємо, що це буде ще один крок до того, щоб ми стали більш прозорими і чесними з суспільством», — сказав він.

Міністр також додав, що опубліковані в ЗМІ грудневі зарплати міністрів не є показовими, тому що в цей місяць виплатили премії відразу за кілька місяців. Середня зарплата міністрів набагато нижче — в районі 40-80 тис. грн.

«Середній дохід, який отримує прем’єр-міністр на руки, — 61 тисячу за результатами чотирьох місяців. Якщо подивитися на пана Бородянського, міністра культури, — у нього в грудні 91 тисяча грн, але якщо дивитися на чотири місяці — середня сума вийшла 37 800 грн», — зазначив Дубілет.

Міністр також повідомив, що в 2020 році уряд має намір ініціювати зарплатну реформу в держслужбі.

«Ми працюємо над тим, щоб питання доходу державних службовців був по всій вертикалі правильним, тому що цей зоопарк надбавок і премій всіх плутає, він досить складний в адмініструванні. Ми вважаємо, що по всій вертикалі держслужби повинна бути прозора, чітка, зрозуміла зарплата, прив’язана до KPI», — сказав Дубілет.