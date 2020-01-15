У Кабміні встановили 200-процентні премії для топ-чиновників

Після того, як оприлюднили зарплати міністрів і стало відомо, хто і скільки грошей отримав за грудень 2019, під час засідання Кабінету міністрів було вирішено відмовитися від практики встановлення великих заробітних плат, а розмір виплат чиновників затвердити в гривні, а не до коефіцієнту.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі.

Так, новий мінімальний розмір окладу чиновників становитиме два прожиткових мінімуми (4204 грн, станом на 1 січня), а сам розмір зарплат пропонують затвердити в гривні, а не у коефіцієнтах, як це було в 2019 році.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Крім того, було розглянуто питання надбавок та премій чиновників. Було вирішено, що вони можуть складати до 200% від окладу.