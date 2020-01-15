Зарплата — 13 тисяч, дохід за грудень — майже 113 тисяч: Бородянський дав пояснення

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський пояснив, чому його дохід за грудень майже в 9 разів перевищує офіційну зарплату.

Про це Бородянський розповів «Радіо Свобода».

«Премія — це частина сукупного доходу. Заробітна плата міністра становить 13 000 гривень. Далі йдуть надбавки та премії. Для того, щоб міністр міг отримувати гідну заробітну плату, все це підсумовується, і виходить сума, яка склала ту суму, про яку ви сказали», — сказав Бородянський.

Він також розповів про своїх середніх доходи протягом чотирьох місяців роботи в уряді.

«Середня зарплата — 37 тисяч 500 гривень за весь час мого перебування на позиції. Середня зарплата моїх заступників становить близько 100 тисяч гривень. Виплати, які у міністерстві відбувалися, мали дві частини: перша — це ліквідація Міністерства культури, і людям були виплачені відпускні, накопичені за 150, 100 днів у кого-то, а решта були виплачені у заробітній платі», — пояснив міністр.

Раніше в січні Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйонів гривень. При цьому п’ять заступників міністра і державний секретар міністерства Ростислав Карандєєв отримали доходи більші, ніж міністр — від 139 до 497 тисяч гривень.