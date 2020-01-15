В ситуації зі збитим літаком МАУ влада України діяла професійно, — глава посольства США Квін

Українська влада в ситуації, коли військовослужбовці Ірану збили вилетів з Тегерана літак компанії «МАУ», діяла професійно і ефективно.

Про це глава посольства США в Україні Крістіна Квін заявила на засіданні Кабінету Міністрів.

«Я хотіла б почати з вирази співчуття громадянам України та сім’ям і друзям загиблих минулого тижня в авіакатастрофі. Я хотіла б подякувати Президента і Прем’єр-міністра та інших офіційних осіб, які вчасно відповіли на цю трагічну новину і повели себе професійно і ефективно», — сказала Квін.

Вона додала, що в ці важкі часи Сполучені Штати Америки продовжують бути разом з Україною.