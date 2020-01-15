Оголошений у розшук екс-нардеп Дзензерський

Колишнього народного депутата Дениса Дзензерського, якого підозрюють у недекларування 4,7 млрд грн фінансових зобов’язань, оголошений в національний розшук за запитом Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє УНН з посиланням на розшукові обліки Міністерства внутрішніх справ.

Так, зазначається, що Денис Дзензерський зник з поля зору правоохоронних органів 5 грудня 2019 року. Його звинувачують за ч. 1 ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації). Також повідомляється, що запобіжний захід до Дзензерському не застосовувалася.

Нагадаємо, Спеціалізоване антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому народному депутату Денису Дзензерському в декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4,7 млрд гривень фінансових зобов’язань.