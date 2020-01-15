Мін’юст назвав найпопулярніші імена серед киян, народжених в 2019 році

У 2019 році новонародженим дівчаткам, що з’явилися на світ в Києві, найчастіше давали імена Марія, Софія, Соломія, Поліна, Варвара, Аліса, Єва, Мілана і Орися.

Як повідомляє сайт міста Києва з посиланням на дані Мін’юсту, серед хлопчиків в 2019 році були популярні імена: Максим, Олександр, Дмитро, Матвій, Марк і Артем.

Всього в 2019 році в столиці народилися близько 30 тисяч дітей.

Також повідомляється, що найпопулярнішими іменами серед зареєстрованих новонароджених в 2020 році стали: Софія, Поліна, Мілана, Єлизавета і Марія — для дівчаток, а для хлопчиків — Олександр, Максим, Дмитро, Михайло, Іван.