Українські АЗС можуть оштрафувати за надто високі ціни

Українські АЗС вже більше місяця потроху знижують ціни. Однак Антимонопольний комітет вважає, що сьогоднішні ціни на заправках все ще завищені, і тому почав з’ясовувати, чи є змова між операторами паливного ринку.

АМКУ в минулому році вже оштрафував три найбільші мережі АЗС за цінову змову, який мав місце в 2017 році. Сума штрафу виявилася досить значною – 77 млн. грн.

Правда, компанія SOCAR, яка входила в число оштрафованих, зуміла в суді оскаржити рішення АМКУ. Верховний суд відправив справу на повторний розгляд.

Є ймовірність, що Антимонопольний комітет винесе операторів паливного ринку нові багатомільйонні штрафи. Якщо, звичайно, буде виявлено їхнього цінову змову.

Нагадаємо, що на початку грудня 2019 року Антимонопольний комітет закликав вісім компаній знизити вартість бензину і дизпалива. Ця рекомендація була прийнята. 23 грудня з таким же закликом виступив і президент Володимир Зеленський. Він в обмін на зниження цін пообіцяв операторів паливного ринку «жорстко» розібратися з нелегальними заправками.