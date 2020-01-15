На Волині розшукують 19-річного хлопця

У Рожищенському районі зник 19-річний хлопець Дмитро Миколайович Власюк. Хлопець мешканець села Борщівка Ковельського району.

Про це інформує ВолиньPost з посиланням на слова тітка зниклого.

Зі слів жінки, останній раз хлопця бачили учора, 14 січня, приблизно о шостій годині вечора у селі Забара Рожищенського району, де був у друзів.

Хлопець вийшов із будинку зі словами, що скоро повернеться. Після того його ніхто не бачив.

Дмитро Власюк був одягнений в чорну куртку і джинси.

Пошуками Дмитра Власюка вже займається поліція та кінологи.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, просять повідомити за номером телефону 096 930 12 67 (тітка Дмитра).