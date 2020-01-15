В Испании загорелся аэропорт, людей массово эвакуируют

В аэропорту города Аликанте, что в Испании, в среду, 15 января, произошел масштабный пожар, в результате которого проводится эвакуация сотрудников и пассажиров.

Об этом сообщает Alicante plaza.

Как известно, в настоящее время пожарные работают над тушением пожара, который распространился на крышу одного из терминалов. Воздушное движение было закрыто. Рейсы в аэропорт также были приостановлены. Терминалы отправления и сотрудники аэропорта эвакуируются.

Пожар начался по неизвестным причинам около 13:30 по местному времени.

О пострадавших в результате пожара пока не сообщается.