Закон про створення реєстру педофілів опублікований в «Голосі України»

У парламентському виданні «Голос України» опубліковано Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини».

Про це йдеться у випуску видання від 15 січня.

Документом пропонується створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої або малолітнього, який повинен стати запобіжником для повторення (рецидиву) таких злочинів з допомогою обізнаності осіб, на яких законом покладено обов’язки з виховання малолітнього (малолітньої), а також педагогічних працівників або інших працівників освітньої організації (установи), медичної організації (установи), організації (установи), що надає соціальні послуги дітям, або іншій організації, зобов’язаною здійснювати нагляд за малолітньою особою.

Згідно із законом, Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої (реєстр), — автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збору, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітнього, в тому числі осіб, судимість яких за такі злочини знята або погашена у встановленому законом порядку. Його власником є Міністерство юстиції України.

До реєстру вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, злочини, за які він був засуджений, вид кримінального покарання, який до нього був застосований, відомості про фактично отбытом їм покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду.

«Інформація про особу вноситься до реєстру на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. У разі якщо особа вчинила злочин проти статевої свободи та статевої недоторканності неповнолітнього до створення реєстру, інформація про таку особу вносяться до реєстру на підставі ухвали суду за місцем проживання особи або місцем відбування ним покарання за клопотанням прокурора», — йдеться в тексті закону.

Визначено, що користувачами реєстру є керівники прокуратур і органів попереднього розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції і Державного бюро розслідувань.

Також закон визначає, хто має право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі.

Підкреслимо, в редакції закону до першого читання також передбачалося введення хімічної кастрації педофілів, проте з їх згоди. До другого читання цю норму прибрали з документа.