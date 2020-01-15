«Тупі ідіоти!» Нардеп від «Слуги народу» різко висловився про міністрів

Депутат від фракції «Слуга народу» Максим Бужанський вважає, що українські міністри не змогли б отримати високі премії до зарплати без протекції прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це він заявив журналістам в кулуарах Верховної Ради. Відео опублікували на Youtube-каналі PavlovskyNews .

Нардеп підкреслив, що призначати собі високі премії без результатів – це дурість.

«Якась зворушлива близькість із прем’єр-міністром, мабуть, існує. Ми ж не підозрюємо їх у тому, що у них є якісь успіхи в роботі. Я думаю, що вони дуже тупі, тому що намалювати собі премії без успіхів – потрібно бути відвертими ідіотами», – сказав Бужанський.

А ось один з міністрів, який призначив собі премію майже 200 тис. грн, Денис Малюська поспішив виправдатися, нібито премії йому потрібні, тому що він не зможе після політичної кар’єри повернутися до своєї колишньої роботи.

«Я, наприклад, після закінчення політичної кар’єри не зможу повернутися до своєї попередньої роботи, якою займався майже 10 років. Тому критично важливо не повністю витратити всі попередні накопичення, але і залишити хоч трохи на потім», – написав він у своєму Facebook.