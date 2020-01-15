Ідентифікувати поки вдалося тіла 4 з 11 загиблих в Ірані українців

Процес ідентифікації тіл загиблих в авіакатастрофі біля Тегерана українців триває. Іранська сторона обіцяє закінчити його до 19 січня.

Про те, що поки вдалося ідентифікувати тіла чотирьох українців, повідомив представник Офісу Генерального прокурора Віктор Трепак.

Представник РНБО Олег Корнієнко додав, що цей процес триває.

«Ідентифікація триває. Поки не всі українці ідентифіковані», — сказав Корнієнко.

Він розповів, що іранська сторона обіцяє закінчити ідентифікацію до 19 січня.