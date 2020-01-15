ЗМІ: Прем’єр Гончарук подав у відставку

Олексій Гончарук нібито написав заяву про відставку з поста прем’єр-міністра

Про це з посиланням на джерело в Офісі президента повідомляє Telegram-канал «Легітимний», передає «ДС«.

«Наше джерело в Офісі президента повідомляє, що Прем’єр-міністр Гончарук написав заяву про відставку. Президент може підписати його у будь-яку хвилину», — йдеться в повідомленні.

За словами джерела, підписання заяви про відставку сьогодні не трапиться.

«Всі будуть чекати продовження «зливу» прослушки обговорення Гончаруком президента і державних справ», — пише Telegram-канал.

Джерело також повідомило, що в Кабміні була прослуховування, але Гончарук «молодий» і не здогадувався, що його можуть слухати.

«Ходять чутки, що Гончарука слухали всі силовики, питання тепер в тому, хто злив його.

Битва за крісло прем’єра йде вже давно, а зараз цей кейс дуже актуальним», — сказано в повідомленні.



dsnews.ua