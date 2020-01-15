У Києві провалитися в окріп можна майже в кожному районі: карта небезпечних місць

У Києві завершили ремонт трубопроводу після аварії біля ТРЦ Ocean Plaza. Постраждалим обіцяють компенсувати втрати й витрати на лікування. Але в столиці новий прорив теплотруб. На цей раз обійшлося без жертв. Теоретично попасти в яму або окріп можна практично по всьому Києву, адже понад 80% трубопроводів в стані зношеності, тобто термін експлуатації давно минув.

Про найнебезпечніших місцях Києва, компенсації постраждалим і скільки часу знадобиться замінити гнилі труби в столиці, – детальніше у матеріалі Оозреватель.

Питання про компенсації вирішать індивідуально

У Києві вранці 15 січня співробітники КП «Київтеплоенерго» завершили ліквідацію пошкодження магістрального трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza, який із-за прориву якого сталося підтоплення першого та підвального поверхів будівлі, а в окропі ошпарила 11 осіб. Там замінили всю ділянку пошкодженого трубопроводу на проїжджій частині довжиною 23 метрів. Тепер належить поміняти асфальт на проїжджій частині.

Тепловики кажуть, що НП сталася через зношеність мережі. Трубопровід діаметром 1000 мм було прокладено в 1987 році.

Скріншот коментарів

Facebook/Київтеплоенерго

Поки не вирішено питання, хто буде проводити виплати отримали опіки через окропу і власникам постраждалих машин, які знаходилися в підземному паркінгу ТРЦ. У «Київтеплоенерго» OBOZREVATEL запевнили, що буде створена спеціальна комісія, яка розгляне питання компенсацій в індивідуальному порядку. Крім того, компанія пообіцяла зробити перерахунок плати за тепло для 3 тисяч будинків, які обслуговує даний трубопровід.

Де ще можуть статися прориви

На наступний день після аварії біля Оушен-Плаза ” в Києві на Шулявці, на вулиці Нижнеключевой, відбулася чергова комунальна аварія з проривом тепломережі. В результаті прориву труби гарячою водою затопило дорогу. Слава Богу, ніхто не постраждав. Але аварії можуть повторитися практично в кожному районі.OBOZREVATEL дізнався про самих небезпечних місцях.

За останні півтора-два роки Київ просто загруз в аваріях. Так, у листопаді у самому центрі міста, на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі прорвало тепломережу, з-за чого посеред дороги утворилося дві ями. Асфальт просто пішов з-під коліс двох машин, одна з яких виїхала самостійно, а інша на швидкості провалилася. Водій обпік собі ноги. За рік до цього на тому ж місці по вулицях текли річки окропу, а центр Києва був паралізований у пробках.

Прориви відбувалися на Хрещатику, в ТРЦ «Метроград», на бульварі Лесі Українки біля ТРЦ «Глобус» і «Парус». Фонтани окропу виникали на Шулявці, на вул. Борщагівській. Крім того, потенційно прориви можуть відбутися в декількох мікрорайонах, де розміщуються старі труби.

«Більшість теплових мереж відпрацювали свій ресурс і потребують повної заміни (капітального ремонту). Найбільш зношені мережі у мікрорайонах Виноградар, Галагани, Південна і Микільська Борщагівка, Поділ, Нивки, Куренівка, Оболонь, Відрадний та Чоколівка», — розповіли OBOZREVATEL в прес-службі «Київтеплоенерго».

Мікрорайони з групи ризику

Графіка OBOZREVATEL

Протяжність труб, які знаходяться на балансі підприємства 2700 км, 80% з них зі строком експлуатації понад 25 років і потребують заміни. На стан комунікацій, що впливає не тільки вік, але і близькість електрокабелів, зливної каналізації, контактної лінії тролейбуса, а також рівень грунтових вод. Тобто в зону ризику потрапляють магістральні траси, де ходить тролейбус і розташовані кабелю. А високий рівень грунтових вод, за даними Управління НС КМДА, — в таких мікрорайонах, як ДВРЗ, Жуляни, Червоний хутір, Осокорки, Позняки.

«Щоб зменшити аварійність і підвищити надійність теплопостачання, необхідно щорічно здійснювати перекладку не менше 170 км тепломереж. У 2019 році вперше за останні 10 років було здійснено перекладку 130 км мереж», – говорять в «Київтеплоенерго».

Комуналку можуть підвищити

Для того, щоб поміняти іржаві та гнилі труби, знадобиться 10 років і 5-10% річного бюджету Києва (в 2020 році – близько 60 млрд грн — Ред.). Так вважає голова комісії Київради з питань ЖКГ і екс-глава КМДА Володимир Бондаренко.

«Не всі труби потребують заміни через 25 років. За кордоном використовують і за 80 років труби, які якісно інші. Київ забудовувався по-різному, використовувалися різні матеріали. Але навіть у нинішніх новобудовах використовують, ми ловили деякі компанії на цьому, несучасні матеріали і морально застарілі труби, які швидко іржавіють. Немає кераміки, міді. Традиційним матеріалом для труб гарячої води та опалення в Києві була сталь, яка кородує. Але якщо вона в так званому «кожусі» з пластику, то вона могли експлуатуватися 80 років. Тому потрібна не просто заміна труб, а на якісно нові», – говорить Бондаренко.