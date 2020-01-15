Колупався в носі і їв комашки: Нардепа від «Голосу» спіймали за огидним заняттям

Народного депутата, заступника голови партії «Голос» Ярослава Юрчишина спіймали на засіданні Верховної Ради за неприємним заняттям – парламентарій колупався в носі. Відповідне відео опублікувала у соцмережі блогер Зоряна Олексів.
«Борець з корупцією поки зміг побороти тільки комашки в носі. … Напевно зарплати депутата не вистачає на інші продукти?», – вона посміялася.
На відео видно, як на робочому місці Юрчишин захоплено дивиться в смартфон і в цей час длубається пальцем в носі, а потім сує його до рота.
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