На Донбасі зменшилася кількість жертв війни — Human Right Watch

Міжнародна організація Human Right Watch заявила про зменшення кількості жертв серед мирного населення на сході України.

Про це йдеться вдокладе організації «Всесвітній звіт 2020».

Бойові дії на сході України шостий рік тривають, і, хоча кількість цивільних жертв скоротилося, «життя і добробут мирних жителів і далі перебувають під загрозою», – йдеться у звіті.

«Мирні жителі стають жертвами вогню зі стрілецької зброї, артилерійських і мінометних обстрілів, хв і вибухонебезпечних предметів — наслідків війни», — йдеться в документі.

В організації зазначили, що в період з січня по травень 2019 року кількість нападів на школи по обидві сторони лінії розмежування збільшилася втричі порівняно з тим же періодом 2018 року. За шість років конфлікту загинуло 147 дітей.

У Human Right Watch заявили, що український уряд і далі проводила «дискримінаційну політику» щодо людей, які живуть в ОРДЛО. Зокрема, як сказано в документі, є труднощі при отриманні пенсій для літніх людей з окупованих територій.

В організації зазначили, що на деяких контрольних пунктах в’їзду-виїзду і досі є проблемою доступ до елементарних послуг та невідкладної медичної допомоги.

«В період з січня по квітень 2019 року щонайменше 19 людей, переважно старшого віку, під час перетину лінії зіткнення померли з-за проблем зі здоров’ям», — сказано в звіті.

У той же час відзначається, що перетин лінії розмежування через пункти пропуску спрощено.

«У березні влада скасувала термін дії електронних пропусків, необхідних для перетину лінії зіткнення. У серпні запущений електрокар для перевезення людей похилого віку та людей з інвалідністю через лінію зіткнення на пішохідному КПВВ «Станиця Луганська». У листопаді на цьому ж КПВВ було завершено вкрай потрібний ремонт зруйнованого моста, що має кілька убезпечити процес перетину», — зазначили в HRW.

Human Right Watch — неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, здійснює моніторинг, розслідування та документування порушень прав людини більш ніж в 70 країнах світу. Результати роботи публікує у щорічних Всесвітніх звітах.