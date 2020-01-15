Нефьодов заявив про погрози криміналітету працівникам митниці

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив про те, що криміналітет загрожує керівникам служби і мова йде не просто про бандитів, стало відомо в ефірі Громадського радіо у середу, 15 січня.

«На жаль, загрожує, і, на жаль, загрожує не тільки криміналітет в сенсі бандитів. Часто користуються послугами якихось кишенькових громадських організацій або псевдоактивистов, які не допускають нових керівників до робочих місць, і кажуть, що ті, хто були раніше — це міцні професіонали. Ну і що, що трохи заплямовані? Зате вони хороші люди, треба зберігати за ними посади», — сказав він.



Також Нефедов додав, що противники нової митниці часто користуються ще не до кінця оновленими правоохоронними органами. У приклад він навів історію з обшуками у нового керівника Львівської митниці, якого підозрювали в недостовірних даних у трудовій книжці, нібито внесених 19 років тому.



«Це просто методи тиску, але це означає, що там ми робимо щось таке, що викликає у нечесних ділків ненависть і бажання з нами боротися», — каже Нефьодов.



За словами голови митної служби, зараз йде процес звільнення 500-600 «найбільш одіозних співробітників», після чого почнеться процес повноцінної переатестації тих, хто залишився.