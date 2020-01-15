«Порнхаб?» «Слугу народу» застукали за незвичним заняттям в Раді

Під час засідання Верховної Ради України депутат від президентської партії «Слуга народу» Людмила Марченко дивилася відео на телефоні.

За неробочим заняттям депутата піймав фотограф Ян Доброносов. Він виклав на своїй сторінці в Facebook відповідне фото. На ньому Марченко схилила голову до телефону, прикривши обличчя руками і волоссям.

За словами Доброносова, відео депутат дивилася не менше півгодини.

«Ось так, вже півгодини депутат дивиться відео», – написав він.

Користувачі під постом фотографа залишають гнівні коментарі.

«Зарплата дозволяє розслабитися», «За 100 тисяч гривень..», «Вони працюють», «Накинути їй до зарплати ще 50 000 гривень», «Вчора Василя було, напевно, всю ноченьку ворожили», «Порнхаб?» – пишуть користувачі.

Людмила Марченко дивилася відео на телефоні під час засідання Верховної Ради

Ян Доброносов