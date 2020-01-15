В Одесі раптово помер відомий український журналіст Валерій Барановський. Чоловік помер у понеділок, 13 січня, але смерті стало тільки сьогодні.

Валерій Миколайович Барановський народився 17 грудня 1940 року в місті Хабаровськ (СРСР). У 1962 році він закінчив Одеський гідрометеорологічний інститут. Після закінчення Вузу працював інженер-гидрологом в Києві.

Довгий час Барановський працював головним редактором газети Спілки кінематографістів СРСР «Дзеркало» (Москва). Також був кінооглядачем у виданні «Вечірня Одеса». Крім цього Валерій Миколайович був постійним автором у різних журналів, був заступником головного редактора Одеської кіностудії, заступником генерального директора Одеського ГОС-ТВ, генеральним директором ТРК «КРУГ».

Валерій Барановський був автором і режисером декількох документальних фільмів «Кромішнє світло мій» (про взаємовідносини сліпих з навколишнім світом), «Пережили Шоа» (про трагедію євреїв, що опинилися в 1941-1942 роках на території Трансністрії), «Ангел мій» (психологічний образ центру реабілітації дітей з ДЦП), «Монолог про нелюбові» (кинонаблюдение за життям безпритульних), «Забута війна» (про афганської епопеї і її психологічних наслідках), «Голод» (про український голодомор 1932-1933 років).

Також був автором книг «Маленькі романи», «Смішна неотвязность життя», «Куди очі дивляться», «Три обов’язкових посвячення».

Валерій Миколайович Барановський помер на 79-му році життя. Причина смерті не повідомляється. Про дату і час прощання з журналістом також не розголошується.