Ярославський купує банк Пінчука

Бізнесмен Олександр Ярославський направив в Національний банк України лист про намір придбати банк «Кредит Дніпро».

Про це повідомила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю FinClub.

«Пан Ярославський подав відповідний лист про намір на початку грудня. Але документи на погодження істотної участі в банку ми поки не отримували», — сказала вона.

За словами Рожкової, зараз складно оцінити угоду, оскільки невідомі ключові умови, включаючи розмір придбаного пакета.

«Багато чого також буде залежати від планів пана Ярославського розвитку банку. Ці та інші речі ми будемо обговорювати з Олександром після отримання повного пакета», — додала заступник глави НБУ.

«Банк Кредит Дніпро» заснований в 1993 році. Його єдиним акціонером є компанія «Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед», яка опосередковано належить Віктору Пінчуку.