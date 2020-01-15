«У Прип’яті як-то життя більше»: донецький блогер показав, як виглядає колишня військова частина в Донецьку

Проживає в непідконтрольному українському уряду Донецьку блогер на своєму youtube-каналі «Щоденник товстуни» опублікував відео, зняте у військовій частині в районі Донецького аеропорту, яка була зруйнована ще в початку бойових дій на Донбасі.

У коментарі до відео, блогер зазначив:

«У цьому відео відвідаємо один з об’єктів р. Донецька, а конкретніше військову частину ВЧ А-1402, де до приходу бойових дій в Донецьк розташовувався зенітно ракетний полк У завдання входила охорона східних кордонів держави і захист важливих промислових центрів Донбасу з повітря. Тут дислокуються близько трьохсот солдатів строкової служби… з настанням бойових дій частина була розбита, а наскільки масовими були обстріли пропоную подивитися… буду додавати фото ДО і ПІСЛЯ!!».

Також, під час зйомки автор зазначає, що після того, як військова частина була зруйнована, люди почали зносити сюди сміття і зараз на її території страшно знаходиться там бігають щури, можна випадково натрапити на розтяжку або снаряд. Блогер показав розбиті казарми, які практично зруйнувалися під час обстрілів. У коментарі до відео користувачі відзначають, що, швидше за все, основну частину руйнувань навіть після настання миру відновлювати не будуть:

«Жесть. Все розбито. Прикро, що і відновлюватися швидше за все не буде»

«Начебто і на Прип’ять скидається, а ніби й ні… в Прип’яті як-то життя більше»

Відео

