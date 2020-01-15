Путін придумав, як залишитися при владі навічно

Президент РФ Володимир Путін запропонував внести ряд змін в Конституцію, що стосуються політичної системи, і провести голосування громадян з цього питання.

Про це він заявив сьогодні в ході послання Федеральним зборам, передає «Укрінформ».

«Враховуючи, що запропоновані новації стосуються суттєвих змін політичної системи, діяльності виконавчої, законодавчої, судової влади, вважаю за необхідне провести голосування громадян країни по всьому пакету запропонованих поправок до Конституції Російської Федерації. І лише за його результатами приймати остаточне рішення», — сказав Путін.

Зокрема, він запропонував передати Держдумі право затверджувати кандидатуру прем’єр-міністра, а за поданням глави уряду — всіх віце-прем’єрів і федеральних міністрів (зараз склад уряду стверджує президент). При цьому президент не має право відхилити ці кандидатури.

У той же час, на думку Путіна, за президентом має залишитися право відстороняти прем’єр-міністра, його заступників та інших міністрів у разі, якщо ті втратили довіру або неналежним чином виконують свої обов’язки.

Російський лідер також запропонував пред’являти більш суворі вимоги до тих, що може претендувати на посаду Президента Росії.

Тут він запропонував закріпити пункт про постійне проживання на території Росії не менше 25 років, відсутність іноземного громадянства або виду на проживання, причому не тільки на момент участі у виборах, а й раніше.

«Українська правда» навела цитату Путіна:

«Практично всі фракції, представлені у Державній думі, – а з їх лідерами ми зустрічаємося регулярно, – вважають, що Федеральне збори готове взяти на себе більшу відповідальність за формування уряду. Це очікувані оплески – але я думаю, що у вас зараз буде можливість ще раз поаплодувати, дослухайте, що я хочу сказати.

А якщо взяти на себе більшу відповідальність за формування уряду, це означає взяти на себе велику відповідальність за ту політику, яку цей уряд проводить. Я згоден з такою постановкою питання повністю.

Як йде справа зараз? У відповідності зі статтею 111 і 112 Конституції Російської Федерації, президент лише отримує згоду Державної думи на призначення голови уряду Росії, а потім вже сам призначає главу Кабінету, і його заступників, і всіх міністрів.

Пропоную змінити цей порядок і довірити Державній думі не просто узгодження, а затвердження кандидатури голови уряду Російської Федерації. А потім за його поданням – всіх віце-прем’єрів і федеральних міністрів. При цьому президент буде зобов’язаний призначити їх на посаду – тобто буде не в праві відхилити затверджені парламентом кандидатури відповідних посадових осіб».

Загалом, схоже, що Путін визначився, як йому залишитися при владі і після 2024 року, коли у нього закінчується нинішній президентський термін. Він тепер стане всесильним прем’єром, якого дружно обере підконтрольна йому Госдура…

Як пише в Фейсбуці російський соціолог і політолог Ігор Эйдман, «Путін нікуди не піде, просто змінить крісло».

«По всій видимості, загадка-2024, про яку так довго всі говорили, дозволена. Нічим не мотивовані і не обговорювалися зміни до Конституції можуть свідчити лише про одне — Путін знайшов спосіб залишатися і далі при владі. Тільки першою особою держави фактично стане не президент, а прем’єр-міністр, як запасний варіант — особливими повноваженнями буде володіти голова Держради», — пояснив Эйдман.

Тепер Путін правитиме Росією до самої смерті — і, можливо, дуже довго. Хіба що хтось цього виродка пристрелить…