«Ухандохали економіку, плану немає!» Злили продовження скандальної розмови Гончарука

У мережі з’явилася друга частина скандального розмови нібито прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, в якому він обговорює економічну ситуацію в країні.

Аудіозапис, опублікована в форматі ролика, була оприлюднена в середу, 15 січня, на новоствореному YouTube-каналі «Як обдурити президента».

«Треба подумати, як ми це срежисируем. Давайте відповімо на питання, як ми з цим справляємося. Ось відповіді… в нас немає», – нібито сказав прем’єр.

«Якщо подивитися на нашу […], то там зараз всі такі думки: ось у нас в 4-му кварталі просяде економічне зростання. Ось він буде 4 і 4… а зараз буде за деякими оцінками 2. І «ухандохали» економіку, розумієте», – продовжив чоловічий голос, схожий на голос Гончарука.

Зниження економічного зростання, за словами співрозмовника, створює у президента України враження неконтрольованості ситуації.

«…Ми не розуміємо, у нас немає планів. А у вас його реально немає», – також чути фразу, початок якій автор ролика, ймовірно, обрізав.