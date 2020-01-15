АМКУ вже півроку розглядає питання про продаж “Мотор Січі”

Станом на початок січня 2020 року Антимонопольний комітет продовжує розгляд справи про концентрацію китайським інвестором пакета акцій ПАТ “Мотор Січ”, справу почали в липні 2019 року.

Про це стало відомо з повідомлення “ЕП” з посиланням на відповідь АМКУ на запит голови експертної організації StateWatch Гліба Канівського.

АМКУ, зокрема, досліджує три угоди: придбання китайською компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited акцій компанії Granum Corporation (Республіка Панама), акцій компанії Likatron Enterprises Limited (Кіпр) і акцій компанії Reckoner Investment Holdings Limited (Кіпр), що забезпечує перевищення 50% голосів у їх вищих органах управління.

Ці компанії пов’язані з президентом ВАТ “Мотор Січ” В’ячеславом Богуслаєвим.

У разі дозволу АМКУ 25% акцій дістануться держконцерну “Укроборонпром”.

“Зараз розгляд зазначених справ про концентрацію триває. За результатами розгляду справ про концентрацію органами Комітету будуть прийняті рішення відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції та у встановлені законодавством терміни”, – підкреслили в Антимонопольному комітеті.

Точні терміни завершення розгляду цієї справи не повідомляються.