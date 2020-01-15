Коли США зруйнують економіку Ірану

Військовий удар США по Ірану поки скасовується, замість цього Вашингтон обіцяє поховати іранську економіку. Чи вдасться? З одного боку, іранці вже 40 років живуть під санкціями і звикли до чого. З іншого боку, економічні проблеми країни наростають як сніжний ком, влада відмовляється від ряду соцзобов’язань, а вулиці відгукуються на це протестами. Чия візьме?

Останні два роки стали для іранської економіки періодом глибокого спаду, викликаного рішенням багатьох держав – імпортерів іранської нафти виконати санкційні вимоги США. За даними МВФ, у 2018 році ВВП ісламської республіки скоротився на 3,9%. Далі – гірше: у жовтні 2019-го тим же фондом був опублікований майже панічний прогноз – мінус 9,5% за рік.

Тим не менш, все не так уже й погано.

Це вам не Венесуела

Справа в тому, що до санкційних ударів Іран вже звик. Наприклад, в 2012 році після введення ембарго на експорт нафти в країни Євросоюзу ВВП країни впав на 6,6%, а національна валюта ріал до долара знецінилася вдвічі. Але потім економіка знову стала зростати, і вже в 2014-му президент Хасан Роухани заявив, що в найближчі 30 років ісламська республіка може увійти до десятки найбільших економік світу.

Загальні передумови для цього є. На відміну від багатьох інших нафтовидобувних держав (у тому числі і сусідів по Перській затоці, відверто ворожих до Ірану), економіка Ірану непогано диверсифікована, що дозволило персам відносно успішно пережити попередній період санкцій, що завершився в 2016 році з висновком «ядерної угоди».

Одним з показових прикладів того, як влада працювали над ускладненням іранської економіки, є розвиток нафтопереробки і нафтохімії. Довгі роки ісламська республіка серйозно залежала від імпортного пального, але в результаті модернізації низки провідних НПЗ країни імпортозаміщення в цьому сегменті стало реальністю: на початку минулого року іранський міністр нафти Бижан Зангане заявив, що його країна більше не потребує привізній паливі.

Зі свого боку виконавчий директор Нафтохімічної компанії Перської затоки (PGPIC) Джафар Рабией наприкінці минулого року заявив в інтерв’ю агентству Mehr, що до 2025 року Іран збільшив доходи нафтохімічної галузі з нинішніх 17 млрд до 37 млрд доларів в рік, довівши свою частку на світовому ринку до 6,2%. З цією метою кількість нафтохімічних комплексів зросте з 56 до 83, а інвестиції для них повинні прийти з Китаю – в КНР вже заявляла про готовність вкласти 280 млрд доларів в іранський енергосектор.

«На відміну від такої задавленої санкціями нафтової країни, як Венесуела, Іран володіє розвиненою індустріальною економікою і «сірими» механізмами щодо пом’якшення чергових американських секторальних санкцій, – заявив газеті ВЗГЛЯД експерт Інституту глобалізації та соціальних рухів Михайло Балбус. – Як-ніяк країна має багаторічний досвід обходу санкцій, а поточні не є чимось принципово новим. Санкційне тиск почалося в 1979 році і досягла пікової форми, порівнянної з поточними санкціями, в 1996 році. Тому аналогією з тією ж Венесуелою допустимі тільки в самому загальному вигляді».

Однак якщо подивитися на такий показник, як ВВП на душу населення (за ПКС), іранцям похвалитися нічим – багатшими вони точно не стають.

«Нинішня ситуація безпросвітний»

За даними МВФ, у 2018 році ісламська республіка опустилася з 64-го на 68-ме місце у світі (19 377 доларів на людину), а по номінальному ВВП (5491 долар на людину) і зовсім зайняла 101-е місце, опинившись між Боснією і Ямайкою, тобто країнами, де немає нафти і газу. Причина цього не тільки в тому, що економіка відчуває зовнішній тиск, але і в демографії: в період з 1979-го (рік Ісламської революції) за 2006-й чисельність іранців зросла майже вдвічі. Зараз темпи приросту населення вже не такі високі, але все ж помітні. На даний момент в Ірані проживає вже приблизно 82,5 млн осіб.

Протягом довгих років між цими мільйонами і владою діяв негласний договір: народ був готовий терпіти життя під санкціями в обмін на блага, що розподіляються з допомогою специфічної моделі соціальної держави. Наприклад, як зазначає дослідник цієї моделі політолог Кеван Харріс (Харірі), що живе нині в США, в 1978 році вищу і середню освіту одержували тільки 4,5% іранців, а 2017 року їх частка зросла до 66%. Великі успіхи були досягнуті і в охороні здоров’я, особливо в зниженні дитячої смертності.

Саме тому підвищення цін на пальне восени минулого року (при тому, що незадовго до цього Тегеран гордо говорив про паливному імпортозаміщення) викликало масові протести – іранці сприйняли такий крок влади як замах на усталені принципи соціальної політики. І, варто визнати, небезпідставно: у країні потихеньку йде демонтаж соціальної держави на користь ринкової економіки.

Інша справа, що протестами в Ірані теж нікого не здивувати: державної моделлю ісламської республіки низовий активізм і вулична мобілізація до певної стадії не забороняються. Осінні «бензинові» виступи у багатьох містах були жорстко придушені, однак це не завадило іранцям знову вийти на вулиці – цього разу у зв’язку з ситуацією навколо катастрофи українського «Боїнга».

«Коли внутрішній ринок ємний, розвинений, ВВП на душу населення порівняно високий рівень життя теж, можна злегка затягнути пояси на ґрунті ідеології. Але нинішня ситуація виглядає безпросвітно. З-за санкцій заморожений головний канал надходження валюти в Іран – експорт нафти. Населення зростає високими темпами. Багато молоді, яка вимагає роботи і незадоволена режимом. Поки Іран тримається – це аграрно-індустріальна країна, багато в чому самодостатня, що забезпечує її економіці достатній запас міцності. Але перспективи у нинішній ситуації немає», – заявив газеті ВЗГЛЯД дагестанський економіст Маір Пашаєв.

Дійсно, введення нових санкцій негайно призвело до загострення хронічної хвороби іранської економіки – високої інфляції. Якщо в 2017 році вперше за чверть століття вдалося вийти на її рівень нижче 10%, то до весни минулого року він перевалив за 50%. На цьому тлі постійно виникають розмови про деномінацію і заміні назви національної валюти на туман, як це було до 1930-х років.

«Зараз у ріала є відразу три обмінних курсу: офіційний – 42 тисячі ріалів за долар, ринковий – близько 116 тисяч, і середній для підприємств і банків – 110 тисяч, – розповідає Михайло Балбус. – Це породжує велику корупційну складову, оскільки багато компаній намагаються отримати і отримують право користуватися офіційним курсом, який в ідеалі дається тільки компаніям, які імпортують товари першої необхідності».

Незважаючи на зусилля влади, залежність Ірану від привізної продукції також залишається значною. За даними департаменту агропромислової політики Євразійської економічної комісії на 2016 рік, іранський АПК забезпечував внутрішні потреби країни лише на 80%, а обсяг імпорту продовольства становив 6,5 млрд доларів у рік при експорті в 1,6 млрд. В ситуації постійного зростання населення Іран перетворився у великого імпортера пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, сої, насіння соняшнику, м’яса, а також похідної продукції, а вивозити здатний лише обмежений асортимент, наприклад фісташки і овочі.

Що далі?

У санкційного піку 1996 року і нинішній ситуації є істотні відмінності, констатує Балбус. Зараз Іран – це регіональна держава, яка пов’язана ланцюгом поставок з мережею дружніх режимів і рухів. Найчастіше вона займається їх прямим змістом для стримування проамериканських держав і, схоже, підійшла до межі своїх можливостей.

«На поточний момент у іранського уряду немає і не може бути ефективної стратегії подолання санкційного режиму, – впевнений Балбус. – Раніше велику роль у цьому відігравав державний сектор, однак нинішній уряд вважає за краще діяти за ліберальним рецептами, вважаючи, що санкційний режим не вічний і багато чого буде залежати від майбутніх президентських виборів в США. Тому приймаються в основному ситуативні заходи на зразок бартерних угод».

Підсумком поточного кризи може стати посилення іранських «яструбів». Вони є противниками подальшої лібералізації економіки – курсу, який асоціюється з президентом Хасаном Роухани, але при цьому не мають конструктивної альтернативи, крім збереження статус-кво у співвідношенні державного і приватного секторів економіки.

Що ж стосується зовнішньої політики, нові американські санкції переслідують мету майже повністю ізолювати іранську економіку від зовнішнього світу, проте ця затія марна – її обсяг дуже великий, а зв’язки з суміжними державами досить міцні.

Експерт з енергетичної безпеки з Вірменії, доктор політичних наук Ваге Давтян впевнений, що Іран все більше буде тяжіти до розвитку відносин з Китаєм і Росією, які можуть виступити для нього рятівним колом, а також з іншими країнами ЄАЕС.

Всі вони, зазначає він, по суті рухаються в напрямку дедоларизації у взаємній торгівлі з метою зміцнення національних валют і скорочення фінансових ризиків. Приєднання до цього процесу може дозволити Ірану знизити темпи девальвації ріала.

Таке партнерство може бути взаємовигідним. Наприклад, для україни, яка перебуває в полублокадном стані Вірменії, вважає Давтян, економічне співробітництво з Іраном є життєвою необхідністю. І розуміння цього, очевидно, є навіть у Держдепу США, у зв’язку з чим антиіранські санкційна політика поки обходить стороною Єреван. Хоча, якщо Вірменія буде нарощувати риторику про готовність виступати транзитером іранських вуглеводнів на треті ринки, її економіка теж може потрапити під «санкционную дубину».

Також для Ірану вкрай важливо турецький напрямок. «Туреччина, закуповуючи іранський газ, готова розплачуватися за нього продовольством, що дозволить Тегерану в середньостроковій перспективі уникнути продовольчої кризи. Бартерна модель може бути застосовано також щодо вірмено-іранської торгівлі, про що не раз за останні два роки заявляли влади обох країн», – говорить Давтян.

В цілому експерт налаштований оптимістично. «В Ірані функціонує свого роду deep state, глибинне держава, яка і підтримує імунну систему» країни. Незважаючи на комплекс політичних і економічних проблем, Іран все ж зберігає інституційну стабільність і залишається країною з жорсткою вертикальною системою управління. Що ж стосується нелегальної транскордонної торгівлі, яку іранці змушені вести через стиснення внутрішньої економіки, то вона традиційно здійснюється під безпосереднім контролем або з відома влади».

Збільшення опозиційної активності на вулицях іранських експерти також не схильні розцінювати як серйозну загрозу для режиму аятол. Принаймні, поки.

«Є захоплена, але нечисленна молодь великих міст, вимагає подальшої лібералізації, і є глибинка, місцями піднімається на протест у випадку конкретних економічних заходів уряду, які призводять до подорожчання пального, наприклад. В поточному вигляді ні один з протестів не може похитнути основи, – каже Балбус. – Щоправда, за рік ситуація може і змінитися. Регіон став більш нестабільним, тому з довгостроковими прогнозами краще почекати».