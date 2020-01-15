В теплих краях, вдома і з олів’є: Нардепи розповіли, як провели свята

Народні депутати розповіли Радіо Свобода про те, як, де і з ким провели новорічні та різдвяні свята.

Так, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що Новий рік зустрів чудово. «Намагався переглянути всі сюжети «Схем» і Радіо Свобода, але все ж олів’є перемогло». За його словами, на Новий рік з батьками і друзями був у Києві і під Києвом, а потім відправився в Черкаську область, де «відвідував енергетичні місця».

Голова політради «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук зустрічав Новий рік на Закарпатті. «Був там з 25 грудня, повернувся 13 січня ввечері. Їздив на Волинь святкувати Різдво», — розповів політик.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко сказала лише, що відзначала свято в колі сім’ї. Однак де саме була, не уточнила.

Нардеп від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович був вдома, під Києвом у Ворзелі, а на різдвяні свята поїхав на Львівщину.

Лідер «Голоси» Святослав Вакарчук літав в Таїланд, де провів кілька днів. «Чому ця країна? Ми хотіли поїхати в теплі краї. Ми вибрали таке місце, куди їздить більшість українців. Ми прилетіли і туди, і назад рейсовим літаком. Тому, до речі, летіли рейсом МАУ», — розповів нардеп.

Депутат від «Слуги народу» Роман Грищук разом з батьками був в гостях у сестри в Анталії.»Так як дитина маленька і його треба укладати і стежити за режимом, просто зустріли Новий рік і все, це не був якийсь помпезне свято», — сказав він.

Співголова ОПЗЖ Вадим Рабинович заявив, що відпочивав нормально, трохи засмаг. За словами політика, він зазвичай відпочиває в районі Бахрейну або Оману.

Нардеп від «ЄС» Вікторія Сюмар на Новий рік і Різдво була вдома. «У Києві ходили гуляли до ялинки на Софіївській площі, на Подолі. Відсипалися, читали, дивилися кіно», — розповіла вона.

Позафракційний нардеп Вадим Новинський розповів, що зустрічав Різдво в Києво-Печерській лаврі. А на Новий рік не був в Україні.

Іванна Климпуш-Цинцадзе («ЕС») новорічні свята зустріла вдома з друзями, а на Різдво з колегами і друзями їздила в Карпати.