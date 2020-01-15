Іран не відповідає на запити про доступ до «чорних скриньок» збитого «Боїнга»

Україна направила другий запит про міжнародно-правової допомоги в Іран з проханням отримати доступ до «чорних скриньок» збитого в Ірані літака МАУ і про можливості українських експертів брати участь в їх розшифровці.

Однак відповіді поки не отримала. Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони повідомила начальник Департаменту міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу Генпрокурора Поліна Чиж.

За її словами, іранська сторона заявила про те, що «чорні ящики» так сильно пошкоджені, що їх можна відкрити лише в певних лабораторних умовах в іншій країні. Україна запропонувала для цього свою лабораторію в НТУУ «КПІ» ім.Сікорського.

«15 січня повинен був приїхати експерт, який оглянув би цю лабораторію і фактично дав згоду, повернувся в Іран, забрав «чорні ящики» і повернувся назад в Україну, щоб проводити ці дослідження разом з нашими експертами і тими особами, яких ми б вважали за необхідне залучити», — розповіла Чиж.

14 січня, зазначила Чиж, була отримана інформація, що іранська сторона нібито не передає «чорні ящики».

«Ця інформація не може бути зараз ні підтверджена, ні спростована, тому що ми звертаємося до представників Ірану. Вони зараз кажуть, що їх експерт, як було обіцяно, сьогодні, 15 січня не приїде, але це питання вирішується. Тому вчора нами було прийнято рішення і підготовлений другий запит про правову допомогу до Ірану з проханням надати нам доступ до «чорних скриньок» і вирішити питання про можливість розшифровки «чорних скриньок» нашими експертам. Відповідь поки не отримано», — розповіла представник Офісу Генпрокурора.

За її словами, в цьому запиті українська сторона також Іран просить надати їй доступ до речей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, наприклад, частинах літака, сидінням і подібного.