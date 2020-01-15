Таран: першими на вихід – міністри Бабак, Новосад і Мілованов

Свіжі соціологічні опитування в Росії свідчать про те, що за Володимира Путіна готові проголосувати лише 38% росіян. Путін відправив уряд Медведєва у відставку.

Цей крок виглядає цілком логічно – коли у «царя» проблеми з рейтингами винними будуть бояри. Про це у своєму блозі пише політолог Віктор Таран.

Він зазначає, багато хто може задатися питанням: при чому тут ця новина адже Україна не Росія? Було б добре, якби було так. У найближчі тижні В нас будуть схожі процеси. Цапом-відбувайлом оголосять – уряд Олексія Гончарука, адже економічна ситуація зовсім не поліпшується в країні, а лише погіршується. Для того, щоб підняти рейтинг Зеленського в найближчі дні можуть бути відправлені у відставку такі міністри: Бабак, Новосад і Милованов.

Віктор Таран зазначає, за останнім міністру дуже багато питань. Більшість його ініціатив викликали страшне невдоволення в суспільстві. Це і війна з профспілками, і нова редакція законів Про працю, проти якої виступили міжнародні партнери. Тому для підняття рейтингів плани всіх звільнити до кінця місяця.