Повінь – зміна системи

Menu
Close

Залишиться альтер-его Путіна: Що думають західні експерти про відставку Медведєва

16.01.2020

Відразу після заяви президента Росії Володимира Путіна про масштабні конституційних змінах в країні прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв оголосив про відставку свого уряду.

Західні експерти висловили свої пояснення кроків Володимира Путіна. Про це пише «Голос Америки».

Так, фахівці з Інституту Маккейна вважають, що конституційні зміни дозволять Путіну утримати владу після 2024 року.

А видання The New York Time написало, що поки що важко зрозуміти, для чого саме була ініційована відставка Медведєва.

«Поки невідомо, чи є ця відставка сигналом про розбрат у російському керівництві, або частиною скоординованого, але поки невідомого плану Путіна залишитися при владі і переформатувати політичну систему, яка, з незначними змінами, тримається з початку 1990-х», – написало видання.

А ось президент аналітичного центру Council on Foreign Relations Річард Гаас припускає, що в Росії дуже можливий криза наступності при догляді Путіна від влади.

«Знаком авторитарної системи є брак політичної легітимності і путінська Росія — явний приклад. Дуже ймовірно, що настане криза наступності, або навіть зрив громадського порядку, коли Путін залишить цю землю / Кремль», — написав він.

На посаду прем’єр-міністра російський президент запропонував чинного главу російської податкової служби Михайла Мішустіна.

Така зміна керівництва означає більшу орієнтацію на внутрішню ситуацію влади в Росії, але Медведєв і далі залишатиметься «альтер-его» Путіна, вважає Дмитро Тренін, директор Інституту Карнегі в Москві.

«Підвищення Михайла Мішустіна до посади російського прем’єр-міністра покликане підвищити компетентність керівництва Кабміну, яке повинне переорієнтуватися на важливі питання. Кар’єра Медведєва не завершена, він ще потрібен Путіну для перехідного сценарію. Він залишається, як і завжди альтер-его Путіна «.

Директор американського Центру Пенн Байден Майкл Карпентер назвав Мішустіна «тверезої» версією Медведєва, так як Путін хоче бачити на чолі Кабміну безликого технократа без власних владних амбіцій.

Читайте також:   У Чернівцях п'яний палій не пошкодував власну дочку

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *