Залишиться альтер-его Путіна: Що думають західні експерти про відставку Медведєва

Відразу після заяви президента Росії Володимира Путіна про масштабні конституційних змінах в країні прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв оголосив про відставку свого уряду.

Західні експерти висловили свої пояснення кроків Володимира Путіна. Про це пише «Голос Америки».

Так, фахівці з Інституту Маккейна вважають, що конституційні зміни дозволять Путіну утримати владу після 2024 року.

А видання The New York Time написало, що поки що важко зрозуміти, для чого саме була ініційована відставка Медведєва.

«Поки невідомо, чи є ця відставка сигналом про розбрат у російському керівництві, або частиною скоординованого, але поки невідомого плану Путіна залишитися при владі і переформатувати політичну систему, яка, з незначними змінами, тримається з початку 1990-х», – написало видання.

А ось президент аналітичного центру Council on Foreign Relations Річард Гаас припускає, що в Росії дуже можливий криза наступності при догляді Путіна від влади.

«Знаком авторитарної системи є брак політичної легітимності і путінська Росія — явний приклад. Дуже ймовірно, що настане криза наступності, або навіть зрив громадського порядку, коли Путін залишить цю землю / Кремль», — написав він.

На посаду прем’єр-міністра російський президент запропонував чинного главу російської податкової служби Михайла Мішустіна.

Така зміна керівництва означає більшу орієнтацію на внутрішню ситуацію влади в Росії, але Медведєв і далі залишатиметься «альтер-его» Путіна, вважає Дмитро Тренін, директор Інституту Карнегі в Москві.

«Підвищення Михайла Мішустіна до посади російського прем’єр-міністра покликане підвищити компетентність керівництва Кабміну, яке повинне переорієнтуватися на важливі питання. Кар’єра Медведєва не завершена, він ще потрібен Путіну для перехідного сценарію. Він залишається, як і завжди альтер-его Путіна «.

Директор американського Центру Пенн Байден Майкл Карпентер назвав Мішустіна «тверезої» версією Медведєва, так як Путін хоче бачити на чолі Кабміну безликого технократа без власних владних амбіцій.