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Марчук вважає, що Путін планує захопити ще частина України

16.01.2020

Президент РФ Володимир Путін загрожує українській державі заявами про те, що Україні були передані «споконвічно російські території».

Таку думку висловив екс-прем’єр-міністр України Євген Марчук в інтерв’ю «Главкому».

За словами колишнього прем’єра, формулювання, які використовує глава Росії є небезпечним сигналом.

«Для обивателя це виглядає так, ніби він показує свою історичну «ерудицію», але з вуст глави ядерної держави, постійного члена Ради Безпеки ООН це не просто історичний екскурс. Це реальна загроза Україні», – пояснив Марчук.

Також він вважає, що український гарант Володимир Зеленський не повинен пропускати такі заяви повз, але потрібно в обов’язковому порядку реагувати на них. Тому що залишивши такі заяви без відповіді, Путін буде сприймати це як слабкість. Але якщо переказати слова глави РФ мовою міжнародного права, то в його планах подальше захоплення інших частин України, щоб відрізати країну від Чорного і Азовського морів.

«Стриманою, холодної лексикою, але треба було відреагувати. Розумію, що йому не хотілося б загострювати відносини з Путіним, щоб не зірвати обмін заручниками і наступну зустріч у нормандському форматі. Але є обставини, коли не реагувати неможливо».

Крім того, Марчук порекомендував Зеленському приділити особливу увагу морської безпеки України, включаючи ті ситуації, які відбуваються в Чорному і Азовському морях.

«Знаю, що зараз розробляється відповідна стратегія. Треба також продемонструвати Путіну географічні карти Європи хоча б 19-го і 20-го століть, де вказані українські та російські кордони».

Колишній прем’єр підсумував, що Зеленський повинен відкрито порозумітися з Путіним і дізнатися у нього, з якого періоду буде досліджуватися історія сусідства двох держав.

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