Марчук вважає, що Путін планує захопити ще частина України

Президент РФ Володимир Путін загрожує українській державі заявами про те, що Україні були передані «споконвічно російські території».

Таку думку висловив екс-прем’єр-міністр України Євген Марчук в інтерв’ю «Главкому».

За словами колишнього прем’єра, формулювання, які використовує глава Росії є небезпечним сигналом.

«Для обивателя це виглядає так, ніби він показує свою історичну «ерудицію», але з вуст глави ядерної держави, постійного члена Ради Безпеки ООН це не просто історичний екскурс. Це реальна загроза Україні», – пояснив Марчук.

Також він вважає, що український гарант Володимир Зеленський не повинен пропускати такі заяви повз, але потрібно в обов’язковому порядку реагувати на них. Тому що залишивши такі заяви без відповіді, Путін буде сприймати це як слабкість. Але якщо переказати слова глави РФ мовою міжнародного права, то в його планах подальше захоплення інших частин України, щоб відрізати країну від Чорного і Азовського морів.

«Стриманою, холодної лексикою, але треба було відреагувати. Розумію, що йому не хотілося б загострювати відносини з Путіним, щоб не зірвати обмін заручниками і наступну зустріч у нормандському форматі. Але є обставини, коли не реагувати неможливо».

Крім того, Марчук порекомендував Зеленському приділити особливу увагу морської безпеки України, включаючи ті ситуації, які відбуваються в Чорному і Азовському морях.

«Знаю, що зараз розробляється відповідна стратегія. Треба також продемонструвати Путіну географічні карти Європи хоча б 19-го і 20-го століть, де вказані українські та російські кордони».

Колишній прем’єр підсумував, що Зеленський повинен відкрито порозумітися з Путіним і дізнатися у нього, з якого періоду буде досліджуватися історія сусідства двох держав.