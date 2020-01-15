Імпічмент Трампа: документи передали в Сенат

Палата представників США прийняла резолюцію, яка дозволяє передати в Сенат офіційні звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі імпічменту.

Про це пише в середу, 15 січня.

“За” висловилися 228 членів нижньої палати Конгресу, “проти” – 193 конгресмена.

Таким чином, Сенат формально може почати судові слухання у справі імпічменту глави Білого дому.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі у зв’язку з цим заявила, що президент Трамп “порушив свою присягу, підірвала національну безпеку, поставив під загрозу цілісність наших виборів”.

Однак Трамп сподівається, що в Сенаті, який знаходиться під контролем його однопартійців, не набереться необхідних голосів за імпічмент.