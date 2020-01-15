Експерти про скандал зі «зливом» наради Гончарука: «Олексій, це заліт. Запасаємося попкорном»

В Україні вибухнув черговий гучний політичний скандал. У Мережу «злили» запис невтішних висловлювань членів Кабміну про президента Володимира Зеленском. Український сегмент соцмереж «підірвала» ця сенсація.

Через день після появи чуток про рішення президента Володимира Зеленського залишити Олексія Гончарука на посаді прем’єр-міністра Україну сколихнула сенсація. Невідомі «злили» в Мережу запис з передбачуваного наради Кабміну, в якій Гончарук називає себе «повним профаном в економіці», а також несхвально відгукується про український лідера. Опублікували запис на YouTube на каналі «Як обдурити президента», спеціально створеному під цей «злив» 15 січня.

На думку Telegram-каналу Klymenko Time, Гончарука та його команду недоброзичливці намагаються прибрати з влади.

«Ох, як гарно зливають прем’єра Олексія Гончарука… З самого смачного Гончарук вважає себе профаном в економіці і вважає, що «у Зеленського є дуже примітивне розуміння економічних процесів». Ну і міркування всіх трьох про економіку і курс гривні — це прекрасно… Олексій, це заліт«, — зазначив ресурс. Він висунув припущення, що «злив» — справа рук сил, які розгойдали скандал із фантастичними зарплатами Кабміну.

Запис розмови вже називають «вироком Гончаруку». По всій видимості, зберегти посаду йому вже не вдасться.

«Поява запису якраз перед «наганяй» у Парковому від «слуг» Кабміну за космічні з/п чиновникам явно неспроста. Але оцінка прем’єра на адресу президента: «У нього туман в голові», це, безсумнівно, епічно. запасаємося попкорном«, — написала Ганна Стешенко.

Жорстко висловився у Facebook блогер Сергій Фурса. Він висловив побоювання, що президент через «примітивного розуміння економіки» може піддаватися навіюванню.

«Якщо президенту простими словами не пояснити, то він буде вірити в марення від людей Коломойського. І марення цей генерують ті ж люди Коломойського, головна мета якого — послати МВФ і віддати Коломойському Приватбанк. І заради цього вони розкажуть і про піраміду держборгу і про банкірів Ротшильдів разом з підступним Соросом. Всесвітній змова і МВФ провідник його. І нехай спасе нас дефолт. І «уман» — це ще саме м’яке слово, яким можна позначити такі набори інформації«, — зазначив він.

Тарас Березовець в Telegram припустив, що Гончарука «зливають» свої.

«Найбільше фактів вказує на Коломойського і Єрмака. Коломойському Гончарук не підійшов одразу, і він бачив би на його місці когось більш слухняного. Єрмак вважає, що він доріс до рівня прем’єра. Чи То ще буде. Спостерігаємо, панове«, — написав він.

Прокоментував скандал і екс-депутат Ради Борислав Береза. Він розкритикував позицію прем’єр-міністра.

«Так, він не правий. Так не можна говорити. Так можна тільки думати. А якщо без іронії, то я ставлюся до прем’єра без симпатії. Але коли він каже, що 2+2=4, то нерозумно з ним не погоджуватися. Хоча у мене і до нього, як до прем’єр-міністра, є одне питання — якщо ти так думаєш про президента, то чому ти все ще погоджуєшся бути в його Кабміні? Це як називається? Загалом тут всі «хороші», і це явно черговий факап кадрової політики Зеленського» — написав він у Facebook.