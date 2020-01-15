Політолог назвав дві можливі причини «зливу» в мережу скандальної розмови Гончарука

У мережі вже викликав справжній резонанс новий аудіоскандал. Цього разу його героєм став голова уряду Олексій Гончарук.

Надбанням громадськості стала розмова прем’єра на нараді перед зустріччю з президентом і монобольшинством. В ході розмови чути, як Гончарук не просто скаржиться на катастрофічну економічну ситуацію в країні, але і відверто зізнається у власному безсиллі, а також нарікає на Зеленського, який, на його думку, абсолютно не володіє ситуацією.

Коментуючи новину, український політолог Володимир Горбач зазначив, поки що попередньо можна сказати, що є два варіанти причини «зливу» прослушки. Перший варіант – уряд стало категорично не влаштовувати наш олігархат, тому він хоче замінити його на будь-який інший уряд.

Політолог зазначає, є і другий варіант – російське лобі настільки зміцнило свої позиції, що домагається прямої участі в українському уряді. Ну, і заодно зірвати співпрацю України з МВФ. Тут у них сходяться інтереси, як мінімум, з Ігорем Коломойським.