МАУ відкрила “гарячу лінію” для родичів жертв катастрофи

Компанія “Міжнародні авіалінії України” відкрила “гарячу лінію” на трьох мовах, куди цілодобово можуть обаратиться родичі жертв авіакатастрофи в Ірані.

Про це пише прес-служба авіакомпанії в середу, 15 січня.

“МАУ надає всебічну допомогу та підтримку родинам загиблих. Авіакомпанія Міжнародні Авіалінії України організувала цілодобову “гарячу лінію”, яка працює 7 днів на тиждень українською, англійською та російською”, – йдеться в повідомленні.

Центри підтримки родичів загиблих з можливістю звернення англійською та фарсі відкриті також в Тегерані (режим роботи з 8:30 до 16:30 за місцевим часом) і канадському Торонто (режим роботи з 8:00 до 20:00 за місцевим часом ).

Центр підтримки працює і в Києві (режим роботи з 8:00 до 20:00).