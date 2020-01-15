Активісти «Традиції і порядку»: Нинішня влада збирається узурпувати наш інформаційний простір і поставити його собі під контроль

Нові мітинги проти цензури пройшли у Львові та Харкові. Активісти обурені заявами влади і виступають проти наступу на свободу слова.

«Зараз ми зібралися виступити проти цензури, яку намагаються вводити в Україні, а саме був виданий указ президента, в якому ми чітко бачимо позиції щодо запровадження додаткових інститутів, по закручуванню гайок щодо телеграм-каналів, ЗМІ, будь-якої інформації, яка б суперечила умовним стандартам. Які це стандарти, хто їх буде формувати ми не знаємо», — розповів Семен Соха – голова координаційного комітету ГО «Традиція і порядок» в Харкові.

У Львові люди зібралися під стінами Львівської держадміністрації, вони виступають проти закону про цензуру.

«Рух «Традиції і порядок» насамперед сьогодні не вимагає, а застерігає суспільство і оточуючих до того, що наша сучасна влада збирається узурпувати наш інформаційний простір і поставити його собі під контроль. Так, своїм указом №837 президент України дає вказівку до того, щоб почати процеси, які будуть перешкоджати поширенню спотвореної, фейкової інформації. Зокрема Володимир Бородянський, міністр культури, наголошує, що потрібно ввести законопроект, який буде регулювати чи створити певну громадську платформу або навіть державну організацію, яка буде займатися моніторингом інформації і подавати, можливо, позови на певні структури або людей за поширення фейкової інформації. І варто зазначити, що наша сучасна влада діє за принципом антигосударственности, тому велике питання, чи будуть ці органи і цей так званий омбудсмен, який буде моніторити цю інформацію, чи буде він неупередженим до свободи слова і до соціальних мереж, в яких люди повинні активно висловлюватися», — поділився учасник акції у Львові, Ростислав Романченко.

«Також варто відзначити, що зараз ми маємо досить гарний простір для свободи слова, і навіть якщо хтось починає щось викривлено подавати, воно дуже швидко розслідується. Тому немає якихось потреб для запровадження таких законодавчих норм. Ми вважаємо, що в світі немає аналогії подібним законам, і це вже пряме перешкоджання закону про свободу слова», — додав він.