Найнеприємніше для Зеленського з «плівок Гончарука» – це факт про те, що йому всі брешуть, навіть з найближчого оточення, – політолог

Мережа «кипить», обговорюючи скандальні аудіозаписи прем’єра Гончарука, які потрапили в ЗМІ і стали надбанням громадськості.

Насправді дивно, що народ робить вигляд, ніби почув на цих плівках щось нове чи незвичайне. Можна подумати, що люди не знали, що до влади пришив люди, у яких повна порожнеча в голові? І не тільки економічна. Вони абсолютно не розбираються в макроекономічних і фінансових процесах. Про це у своєму блозі пише політолог Віктор Таран.

Він зазначає, ми ж вибирали «нові обличчя» – от і маємо те, що хотіли отримати. Віктор Таран пише, його особисто злякало інше. Судячи по плівках, правдивість яких ще потрібно підтвердити, президенту Зеленському всі брешуть, причому нахабно брешуть і безпринципно. І тепер, Зеленський повинен серйозно задуматися, а наскільки правдива інша інформація, яку йому вкладають люди з найближчого оточення? Наприклад, про земельну реформу, зростання економіки, легалізації грального бізнесу, новому законі Про працю, непотрібності профспілок. Про те, що після розведення військ та імплементації Мінських угод настане мир, що Коломойський його друг і, якщо він забере собі назад «ПриватБанк» – це нормально.

Політолог пише, справа в тому, якщо Зеленський в це вірить і надалі збирається вірити, то рано чи пізно країна зіткнеться з реальністю і наслідки зіткнення будуть непередбачувані.