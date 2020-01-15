Гончарук під час наради зробив зізнання: «В економіці я повний профан»

У всесвітній Мережі Інтернет активно поширюється інформація щодо того, що глава уряду української держави Гончарук Олексій нібито написав заяву про свою відставку.

Також був опублікований матеріал, де глава Кабміну визнав, що не компетентний в питаннях економіки. Така інформація була розміщена на сторінці в телеграм-каналі в YouTube, а також на Урядовому порталі.

Так, на близькому до Банкової телеграм-каналі з’явилося повідомлення про те, що Гончарук нібито заявив про відставку. Автор матеріалу посилається на джерело в Офісі президента України.

У прослуховуванні, яку злили в Інтернет, можна було почути голос, схожий на голос прем’єр-міністра Олексія Гончарука, глави Міністерства фінансів України Маркарової Оксани, а також заступника голови Національного банку України Рожкової Катерини. Всі до єдиного учасники розмови говорять російською мовою.



У якийсь момент розмови Гончарук зізнався в тому, що він «повний профан в економіці». Коли видання «Українська правда» звернулася до прес-служби глави Кабміну, а також зробили спробу зв’язатися з Маркарової, там повідомлення прочитали, але не відповіли. Реакція Кабінету міністрів була такою: «Прес-служба уряду України не має інформації про справжність жодної аудіо – або відеозапису в мережі Інтернет. Дані щодо відставки Гончарука не відповідають дійсності».