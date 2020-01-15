Валерій Сюткін, прихильник анексії Криму, зібрався з концертом до Києва

Російський співак Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму, зібрався з сольним концертом до Києва. Інформація про виступ розміщена на сайті Concert.ua.

Київський концерт прихильника Путіна запланований на 27 квітня.

У 2014 році колишній соліст групи «браво» заявив, що президент РФ Володимир Путін провів «блискучу» операцію, коли анексував Крим.

«Історично, якщо сказати про Крим, там помилка була раніше, коли Микита Сергійович його з легкої руки привласнив. Як проведена операція Володимиром Володимировичем? Блискуче. Без крові, красиво і історична справедливість може бути відновлено», – сказав Сюткін.

На афішу концерту Сюткіна звернув увагу український телеведучий Сергій Притула.

«Валерій Сюткін вважає, що Володимир Володимирович провів анексію Криму «блесяще»!!! Увага, знавці, питання: чи проведе Валерій свій концерт в Палаці Україна? Хвилина пішла!», – написав шоумен.