Сьогодні з повідомлення, яке було оприлюднено в матеріалі швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung, стало відомо про те, хто стане ймовірним наступником глави Кремля Володимира Путіна.

Таким чином, серед таких озвучується ім’я губернатора Тульської області Дюміна Олексія.

Таким чином, згідно думку автора матеріалу, в 2022 році провладна російська партія отримає три чверті місць у Державній думі, після чого Путін внесе дві поправки в Конституцію держави. Також видання припускає, що по всій ймовірності, Путін посилить роль глави уряду, який буде більше залежати від Державної думи, ніж від глави Кремля. Крім того, другою поправкою буде документ, який підвищить роль голови Ради безпеки».

В цей же час, як йдеться у матеріалі, Дюмін може стати керівником Адміністрації президента. Наданий план говорить про те, що «Путін погодив кандидатуру Дюміна з найважливішими гравцями». «Обуритися не наважився ніхто», — йдеться в повідомленні. Крім іншого у статті сказано: «Дюмін є більш сильним, ніж Володимир Путін. Він концентрується на зміцнення патріотизму, мілітаризму в суспільстві, і захисту від передбачуваних зовнішніх ворогів».