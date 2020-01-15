У Лисичанську злодій-невдаха при втечі застряг у вікні

Зловмисник застряг у вікні, після того, як обікрав один з приватних будинків в Лисичанську. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Луганської області.

Чоловік заліз у будинок і викрав чуже майно. Далі він спробував втекти через вікно, але застряг у ньому.

Там його виявив господар оселі, і викликав поліцейських.

Співробітники правоохоронних органів затримали злодія-невдаху. Патрульні передали слідчо-оперативної групи для з’ясування детальних обставин.

Нагадаємо, двоє чоловіків пограбували магазин шуб, щоб викупити з італійської в’язниці загального одного в Житомирі. Одного затримали, інший встиг втекти.