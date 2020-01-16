Американська спецслужба виявила баг у Windows 10

Агентство національної безпеки США виявило велику уразливість в операційній системі Windows 10 компанії Microsoft.

Про це повідомляє BBC.

“Агентство національної безпеки США виявила велику уразливість у Windows 10, яка могла використовуватися хакерами для розробки шкідливих програм, що виглядають як справжні”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про уразливість, яка пов’язана із бібліотекою Crypt32.dll, що управляє сертифікатами безпеки та функціями шифрування повідомлень.

Баг у такому місці операційної системи ставить під загрозу безпеку всієї інформації в системі, адже він, зокрема, впливає на аутентифікацію користувачів у звичайній і серверній версіях Windows.

Більш того, через цю уразливість зловмисники також можуть підробляти цифрові підписи, створюючи шкідливі програми, що виглядають як справжні.

У відповідь Microsoft заявив, що не має доказів того, що хакери використовували цю уразливість в своїх цілях, але випустили патч із виправленням для операційної системи.

Нині невідомо, скільки часу американське відомство знало про цей баг перед тим як публічно заявити про його наявність.