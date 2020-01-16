В Сети показали самый маленький в мире дом на колесах

В нем можно жить постоянно!

Практический каждый человек мечтает себе приобрести небольшой дом на колесах, на котором бы он смог путешествовать по миру с комфортом. Японские производители решили сделать мечту более доступной.

Так, в Японии был представлен самый маленький дом на колесах из всей на сегодня существующих. Автомобиль получился действительно очень компактным, при этом он не уступает своим аналогам по уровню комфорта.

Такой автомобиль получил название AZ-MAX k-ai. Известно, что он построен на базе автомобиля Daihatsu Hijet. В нем в полном комфорте может передвигаться четыре человека. При этом ценна на такое авто действительно демократическая и составляет только 25 тысяч долларов.

В салоне установлен диван, который раскладывается в двуспальную кровать. На втором ярусе располагается выдвижной матрас для двух человек. Есть съемный столик, бак с водой. Также в авто установлена довольно мощная батарея, с помощью которой можно отапливать всю площадь даже с выключенным мотором.

Крыша такого дома на колесах может откидываться так, что в ней сможет стоять в полный рост среднестатистический японец.

Привод у автодома может быть как передний, так и полный, а объем мотора меньше литра.

Стоит отметить, что на таком авто вполне можно отправиться в путешествие, при этом чувствовать себя вполне в комфортных условиях пребывания. Такой дом на колесах уже пришелся по душе многим и они высказали свое желание его приобрести.